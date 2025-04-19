أبدت المخرجة هالة خليل انزعاجها الشديد من انسحاب هيئة تنشيط السياحة من دعم الدورة الـ١١ لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وكتبت "خليل"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مهرجان يقوم عليه شباب إسكندرية، ودي للأسف خاصية لا تتوفر لكثير من المهرجانات في مصر، أن يكون مؤسسو المهرجان والقائمون عليه من شباب المدينة أو المحافظة نفسها".

وتابعت: "لا أعلم السبب وراء موقف هيئة تنشيط السياحة توقف دعمها للمهرجان، ولكن بحكم سنوات قضيتها في العمل مع لجنة المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة، أشهد أن هذا المهرجان يستحق الدعم".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أصدر منذ ساعات بيانًا تعبر فيه إدارته برئاسة المخرج محمد محمود عن حالة الإحباط الشديدة التي يعانون منها بعد قرار انسحاب هيئة تنشيط السياحة من تقديم الدعم للمهرجان بخلاف ما اعتاد المهرجان بدوراته السابقة، دون إبداء أي أسباب، وفي الوقت الذي حقق فيه المهرجان خطوات مهمة للأمام وأصبح من المهرجانات المؤهلة لجوائز الأوسكار.