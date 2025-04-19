منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الإبادة الجماعية بغزة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، استمرار جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما عبرت في بيان، عن إدانتها لاستمرار العدوان على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس والتي أسفرت عن ارتقاء 92 شهيدا، و219 إصابة خلال 48 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51955 شهيدا 123.034 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقالت المنظمة إنّ استمرار هذه الجرائم يشكل وصمة عار في جبين الانسانية وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية والقيم الإنسانية.

ودعت إلى ضرورة وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، وجددت تحذيرها من تصاعد وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أنّ المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين وأن مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للاماكن المقدسة وخصوصا المسجد الأقصى المبارك.

كما جددت المنظمة دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف جميع جرائمها وبشكل شامل، وضمان ادخال المساعدات الإنسانية دون عوائق الى قطاع غزة.