إندونيسيا تعتزم وقف واردات الديزل والتحول إلى الوقود المشتق من زيت النخيل

قال وزير الرزاعة الإندونيسي، اليوم الأحد، إن بلاده ستوقف استيراد وقود الديزل اعتبارا من الأول من يوليو 2026، تماشيا مع تطبيق برنامج بي 50 ، وهو مزيج من الوقود الحيوي يتكون من 50% ديزل و50% زيت نخيل خام.

وأوضح وزير الزراعة أندي عمران سليمان في معهد سيبولوه نوبمبر للتكنولوجيا اليوم الأحد: "لن نعود إلى استيراد الديزل، واعتبارا من الأول يوليو 2026 سنوقف (استيراد الديزل) مع دخول برنامج بي 50 حيز التنفيذ" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقلال الوطني في مجال الطاقة، من خلال استخدام زيت النخيل كوقود بديل.

واستطرد قائلا إن زيت النخيل لا يمكن معالجته لإنتاج الديزل فحسب، بل يمكن أيضا تحويله إلى بنزين وإيثانول، ويجري حاليا تسريع تطوير هذه التقنيات.