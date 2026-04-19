يورونيوز: شركات أوروبية تسعى لمنع مجموعة صينية من الاستحواذ على مصنع في المملكة المتحدة

قالت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم السبت، إن منتجي المواد الكيميائية الأوروبيين يطالبون المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق مع مجموعة "LB" الصينية، التي تسعى لشراء مصنع تابع لمنافس لها في المملكة المتحدة بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "يورونيوز" أن "المجموعة تخشى من أن يُستغل هذا المشروع للتحايل على رسوم مكافحة الإغراق. وقد تقدم ائتلاف من منتجي المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، والمتخصصين في ثاني أكسيد التيتانيوم - وهي مادة كيميائية استراتيجية تُستخدم في الطاقة النظيفة والفضاء - بشكوى إلى المفوضية الأوروبية، يتهم فيها مجموعة LB الصينية، الرائدة في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، بتقديم دعم أجنبي غير عادل، وذلك في إطار سعيها للاستحواذ على مصنع في المملكة المتحدة تابع لمنافستها البريطانية، شركة Venator".

ولفتت "يورونيوز" إلى أن "هذا التحرك يأتي عقب قرار المفوضية الأوروبية في يناير 2025 بفرض رسوم مكافحة إغراق على مجموعة LB، كإجراء لحماية التجارة يستهدف الواردات منخفضة السعر إلى الاتحاد الأوروبي. وسيُمكّن الاستحواذ على مصنع إنتاج في المملكة المتحدة المجموعة الصينية من تصدير منتجاتها إلى السوق الأوروبية معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".