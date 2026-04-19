الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أدى إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت "الخارجية الكويتية" - في بيان اليوم الأحد/ - رفضها التام لاستهداف قوات حفظ السلام لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشددت على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء، مجددة دعمها الكامل لجهود "اليونيفيل" في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.. وعبرت عن خالص تعازيها للجمهورية الفرنسية الصديقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.