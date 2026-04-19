الأحد 19 أبريل 2026 10:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟
النتـائـج تصويت

الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان

الكويت- أ ش أ
نشر في: الأحد 19 أبريل 2026 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2026 - 10:14 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أدى إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت "الخارجية الكويتية" - في بيان اليوم الأحد/ - رفضها التام لاستهداف قوات حفظ السلام لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشددت على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء، مجددة دعمها الكامل لجهود "اليونيفيل" في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.. وعبرت عن خالص تعازيها للجمهورية الفرنسية الصديقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك