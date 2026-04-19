اختيار كاتبة للسيرة الذاتية الرسمية للملكة إليزابيث الثانية

تم تأكيد تعيين المؤرخة آنا كاي، التي يعد أشهر كتبها عن الفترة الجمهورية في بريطانيا، كاتبة رسمية للسيرة الذاتية للملكة إليزابيث الثانية.

وستتمكن كاي من التحدث إلى أعضاء العائلة المالكة وأصدقاء الملكة الراحلة وحاشيتها أثناء قيامها بالبحث لتأليف الكتاب. كما سيكون بإمكانها الوصول إلى أوراقها الشخصية والرسمية المحفوظة في الأرشيف الملكي.

وذكرت تقارير في نهاية الأسبوع الماضي أن الملك أراد مؤلفة امرأة لهذا العمل، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتكشف السير الذاتية الملكية الرسمية أحيانا عن حقائق أو تفاصيل غير متوقعة حول حياة الشخصية وتسلط الضوء على فترات مهمة.

وقد كشفت السيرة الذاتية الرسمية التي كتبها ويليام شوكروس للملكة إليزابيث، الملكة الأم، أنها كانت تعتقد أن إدوارد الثامن كان "مذهولاً بالحب" وقت تنازله عن العرش وكيف أنها عانت من سرطان الأمعاء في الستينيات من عمرها لكنها عولجت بنجاح.

وقالت كاي بمناسبة تعيينها "إنه لشرف عميق أن يطلب مني كتابة السيرة الذاتية الرسمية للملكة إليزابيث الثانية".

وتابعت "لقد كانت صاحبة أطول فترة حكم في تاريخنا وامرأة استثنائية امتدت حياتها عبر قرن من التغيير الكبير".