مصطفى محمد يقود نانت لتعادل مثير أمام بريست في الدوري الفرنسي

فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مواجهة نانت وبريست، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «لا بوجوار»، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.

وتمكن نانت من افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق الدولي المصري مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة، بعدما استغل تمريرة مميزة من فرانسيس كوكلين، ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، معيدًا نفسه إلى التسجيل بعد فترة غياب.

وتعقدت مهمة نانت في الشوط الثاني بعد طرد لاعبه تابيبو أسوماني في الدقيقة 56، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما استغله بريست في خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96 عبر بريندان تشاردونيت.

وبهذه النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر، مواصلًا صراعه للهروب من مراكز الهبوط، بينما وصل رصيد بريست إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويعد هدف مصطفى محمد هو الأول له منذ يناير 2026، عندما سجل في شباك نيس، لينهي فترة جفاف تهديفي استمرت 84 يومًا، في ظل تراجع مشاركاته خلال الفترة الأخيرة.