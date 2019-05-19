﻿لجنة الانتخابات في موريتانيا: عدد الناخبين الموريتانيين يبلغ 1544132

أعلنت اللجنة الموريتانية الوطنية المستقلة للانتخابات أن مجموع الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية الجديدة يبلغ 1544132 ناخبا.

وأكدت اللجنة ، في بيان نشرته مساء الأحد في نواكشوط، أن عدد الناخبين الذين تم تسجيلهم خلال الاحصاء الأخير في شهر أبريل الماضي ضمن بلغ ثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وخمسمائة وستين ناخبا.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية يوم الثاني والعشرين يونيو المقبل سيتنافس فيها ستة مرشحين من أبرزهم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني وسيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق ومندوب موريتانيا الدائم السابق لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

والنائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي مرشح حزب الصوواب البعثي والقيادي المعارض محمد ولد مولود رئيس حزب إتحاد قوى التقدم اليساري ، ومرشح الأقلية الزنجية كان حاميدو بابا ، والمرشح المستقل خبير المحاسبة محمد الأمين المرتجي.