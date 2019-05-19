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الحكومة البولندية تتعهد باستخدام عائدات ضرائب التجزئة الجديدة لزيادة الانفاق على المواطنين المعاقين

وارسو - (د ب ا)
نشر فى : الأحد 19 مايو 2019 - 4:08 م | آخر تحديث : الأحد 19 مايو 2019 - 4:08 م

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي اليوم الأحد خلال تجمع انتخابي اليوم الأحد إن الحكومة البولندية تتعهد باستخدام عائدات ضرائب التجزئة الجديدة لزيادة الإنفاق على المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بولندا سوف تتمكن من جمع 2 مليار زلوتي (518 مليون دولار) سنويا من سلاسل متاجر التجزئة، وذلك عقب أن فازت في قضية بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي هذا العام.

وتستخدم حكومة حزب العدالة والقانون البولندي، التي تعهدت بتعزيز الانفاق بواقع 40 مليار زلوتي مطلع هذا العام، الحكم غير المتوقع لتعزيز الانفاق على الشؤون الاجتماعية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال مورافيتسكي إن المواطنين الذين يعانون من إعاقات، الذين طالبوا العام الماضي بتحسين المزايا المخصصة لهم، سوف يحصلون على مبلغ شهري بقيمة 500 زلوتي، مضيفا أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء العام المقبل.


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