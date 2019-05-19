المفوض الرئاسي القبرصي: نسعى لخدمة السلام والأمن في البلاد والمنطقة الإقليمية

قال المفوض الرئاسي القبرصي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين فوتيس فوتيو، اليوم الأحد، إن الحكومة القبرصية تسعى لخدمة السلام والأمن في قبرص وكذلك على الصعيد الإقليمي.

ونسبت وكالة الأنباء القبرصية إلى فوتيو قوله - في مراسم أقيمت لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية من اليونانيين في الدولة العثمانية - "لا نسعى للمواجهة أو نكء الجروح القديمة أو المشكلات وما نريده هو خدمة السلام والأمن في كل من قبرص والمنطقة الإقليمية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية. وأُجريت آخر جولة مفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.