تقليص مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج إلى 7 أيام بشرط سليية تحليل كورونا

قال الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إنه تم تخفيف مدة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج إلى 7 أيام فقط، بدلا من 14 يوما، وذلك في حالة سلبية تحاليل كورونا التي تجري لهم بعد وصولهم إلى المطار.

وأوضح حسين في تصريحات لـ"الشروق"، أنه في حالة إيجابية التحاليل يتم عزل المصاب بإحدى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أنه فور قدوم أي وفد من الخارج يتم الكشف عليهم بالكواشف السريعة، ثم يتم ترحليهم إلى مقر العزل المخصص لهم.

واشترط الحجر الصحي إجراء تحليل للوافد، فإذا جاءت النتيجة سلبية يستكمل مدة الـ 14 يومًا بمنزله، وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة أو ظهور أعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.