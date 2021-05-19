عشرات الآلاف من الموريتانيين في مسيرة لدعم القدس

تظاهر عشرات الآلاف من الموريتانيين بمدينة نواكشوط، في مسيرة داعمة لمدينة القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء، وسط رفض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت لها الأحزاب السياسية في موريتانيا، لافتات كُتب على بعضها، عبارات مناصرةً لأهالي القدس وغزة. وردد المتظاهرون هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومنددة بارتكابه المجازر في بحق الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وانطلق آلاف الأشخاص من جامع ابن عباس عبر شارع جمال عبد الناصر، الذي هو أكبر وأشهر شوارع العاصمة، متوجهين إلى مقر الأمم المتحدة.

ورفع بعض المتظاهرين العلمين الموريتاني والفلسطيني، وتولت الشرطة الموريتانية تأمين وحماية المظاهرة، دون أن تحدث أي احتكاكات أو مشاكل.

تتزامن المسيرة مع حملات تبرع تنظم في موريتانيا -منذ عدة أيام- من أجل دعم سكان قطاع غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي.