موريتانيا تدعو اتحاد المغرب العربي للاجتماع لاتخاذ موقف موحد حيال فلسطين

دعت موريتانيا دول اتحاد المغرب العربي، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لاتخاذ موقف موحد مما يجري في فلسطين.

ودعت موريتانيا في بيان لوزارة خارجيتها حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، نظيراتها في اتحاد المغرب العربي إلى عقد اجتماع تشاوري على مستوى وزراء الخارجية لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان "ضرورة إسهام كل من موقعه في حماية فلسطين مقدسات وشعب وأرض".

ودعا البيان إلى عقد اجتماع افتراضي لاتحاد المغرب العربي على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الخميس للتشاور وتنسيق الجهود المغاربية "لمؤازرة الشعب الفلسطيني بما من شأنه أن يكفل الحماية لأرضه وأرواحه وممتلكاته، ويمهد السبيل لحل عادل دائم ينهي معاناته طبقا لما يقضي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام العربية".

وأشار البيان إلى أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد منذ أيام تناميا غير مسبوق للتنكيل بالمدنيين البرآء في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين قسرا لصالح الاستيطان، وتسخير آلة الحرب الإسرائيلية، جوا وبرا وبحرا، لتقتيل النساء والأطفال والشيوخ".

وتابع أن الأراضي الفلسطينية تشهد أيضا "تدمير مرافق الحياة في القطاع المنهك بسنوات خانقة من الحصار، في صمت دولي رهيب عن تنصل إسرائيل من واجباتها كسلطة احتلال وانتهاكها السافر لمقتضيات القانون الدولي وللقرارات الأممية".