ضبط سائق «توك توك» تحرش بسيدة تحت تهديد السلاح في الزيتون

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، في القبض على سائق توك توك، وذلك بعد قيامه بالتحرش وهتك عرض سيدة تحت تهديد السلاح.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من إحدي السيدات بدائرة القسم مفاده قيام شخص بوضع سلاح أبيض حول رقبتها، والتحرش بها وهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة بجسدها، وملاذته بالفرار، وقيامها بالصراخ والاستغاثة بالجيران.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبعمل التحريات، تمكنت من تحديد التوك توك الخاص بالمتهم عن طريق إحدى العلامات المميزة التى أدلت بها الضحية أمام رجال المباحث.

وبتفريغ الكاميرات وتكثيف الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبعرض المتهم أمام النيابة أنكر قيامه بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي وأخذ عينه من السائل المنوي المتواجد بملابس الضحية، وإعداد تقرير للوقوف على ملابسات الحادث، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة مواقعة أنثى بغير رضاها.





