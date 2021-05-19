أبو الغيط عن سد النهضة: العالم ليس غابة لكي يقرر أي طرف أن يقطع المياه عن دولتين

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا مخطئة تمامًا في التعامل مع طرفي أزمة سد النهضة ومع المجتمعي الدولي، مشيرًا إلى أن قواعد الأنهار الدولية يحكمها قواعد وقوانين ومفاهيم واتفاقيات صادرة من المجتمع الدولي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن العالم ليس غابة لكي يقرر أي طرف أن يقطع المياه عن دولتين قامتا على النهر، لافتًا إلى تنبه العالم مؤخرًا لخطورة هذا الموقف.

وأوضح أن المجتمع الدولي بدأ يركز اهتمامه بشأن قضية سد النهضة، متسائلًا عن إن كان سيتمكن من تأمين تسوية قبل الملء الثاني للسد، وعن إن ما كانت إثيوبيا ستمضى في الملئ الثاني؟

وأشار إلى هشاشة الداخل الإثيوبي بوجود عناصر متضاربة على الأرض، والتي يحاول أبي أحمد أن يقوم بلم شملها من خلال خلق عداوة مع دول الجوار، مستنكرًا حصوله على جائزة نوبل للسلام.

ولفت إلى أن الصبر والتفاوض البناء وتوسيع إطار المفاوضات وإشارك العالم الخارجي والقوى الرئيسية به من شأنه أن يضع المزيد من الحقائق على الطرف الإثيوبي وتحمله على التفاوض الجاد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن يسمح بفرض سياسة الأمر الواقع من قبل إثيوبيا.

