الصحة العراقية: هدفنا تلقيح 4 ملايين مواطن حتى نهاية 2021

أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها تسعى لتلقيح 4 ملايين مواطن حتى نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية "نينا" اليوم الأربعاء- إن أعداد الملقحين اقتربت من نصف مليون شخص، مع الاستمرار بعملية التطعيم، حيث شهد الاسبوعان الماضيان تسجيل اعداد كبيرة عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف أن أعدادا كبيرة من الملقحين لم يأخذوا الجرعة الثانية حتى الآن، وتطمح الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول إلى 20% من مجموع السكان كنسبة أولية للتطعيم، لذلك يجب تلقيح 8 ملايين نسمة في البلد".

وأوضح البدر أن "الوزارة حددت الوصول لنسبة 50% من الملقحين حتى نهاية العام الحالي"، مؤكدا "اتخاذ إجراءات قضائية مع أشخاص قاموا بمهاجمة برنامج التحصين ولقاح كورونا، وتم التعرف على البعض منهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"، ذاكرا أنه "ما زال الوقت مبكرا لتجاوز أزمة الوباء لأن خطورته ما زالت قائمة".