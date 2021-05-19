أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إعطاء إجمالي 6ر22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 62ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 79 ألفا و502 حالة.

ومر عام و15 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إسبانيا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.