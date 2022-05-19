رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإقرار الكونجرس حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا للتمكن من مواجهة العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

وأكد الرئيس الأمريكي - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم - أن هذا القرار بمثابة رسالة واضحة إلى العالم تفيد بأن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن ديمقراطيته وحريته.

وأوضح بايدن أن المساعدات الجديدة ستشمل إرسال المزيد من الأسلحة والذخيرة.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوتوا - في وقت سابق اليوم - بالأغلبية لصالح تمرير مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية - أمنية واقتصادية بقيمة 40 مليار دولار إلى أوكرانيا، بعدما تم تمريره بوقت سابق من هذا الشهر في مجلس النواب.