الأركان الأوكرانية: روسيا فقدت نحو 28 ألفا و500 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مقتل نحو 28 ألفا و500 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت هيئة الأركان، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الخميس، أنه "في الفترة ما بين 24 فبراير و19 مايو، خسرت روسيا 1254 دبابة، و3063 مركبة مصفحة، و595 منظومة مدفعية، و199 صاروخ إطلاق متعدد، و93 نظام حربي مضاد للطائرات، و203 طائرات، و167 مروحية، و2157 مركبة آلية وناقلة وقود، و13 سفينة وزورق، و455 طائرة بدون طيار، فضلا عن 43 قطعة وحدات خاصة، و103 صواريخ كروز".