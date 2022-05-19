التشيك تتسلم 15 دبابة ليوبارد2 هدية من ألمانيا تعويضا عن أسلحة قدمتها لأوكرانيا

تتوقع التشيك تسلم 15 دبابة ليبوبارد 2 هدية من ألمانيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تعويضا لها عن أسلحة قدمتها براغ إلى أوكرانيا.



وأعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوخوفا في براغ اليوم الأربعاء إنها اتفقت على ذلك مع نظيرتها الألمانية كريستينه لامبرشت، مشيرة إلى أن العملية تتعلق بالموديل الأقدم ليبوبارد 2 ايه 4.



وقالت سيرنوخوفا إنه سيتم التوقيع على عقد بهذا الخصوص الصيف المقبل.



وأضافت الوزيرة التشيكية أن العملية تتضمن أيضا تقديم قطع غيار وذخيرة، وقالت إنه في الوقت نفسه تجري مفاوضات حول احتمال شراء التشيك لما يصل إلى 50 دبابة جديدة من الإصدار الحديث ليبوبارد2 ايه7+.



وتابعت سيرنوخوفا:" ألمانيا شريك اقتصادي محوري لنا منذ فترة طويلة، لكن الحال ليس كذلك في مجال الدفاع حتى الآن ونحن نرغب في تغيير هذا الأمر".



ورأت الوزيرة التشيكية أن الإعلان عن إهداء بلادها هذه الدبابات علامة على تقدير ألمانيا لتوريدات الأسلحة التي قدمتها التشيك إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.



وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن من بين الأسلحة التي قدمتها التشيك إلى أوكرانيا دبابات سوفيتية طراز تي-72 ومركبات قتال مشاة طراز بي إم بي-1 ومدافع هاوتزر طراز دانا.



ومن المنتظر تدريب جنود تشيكيين على الدبابات في ألمانيا في خلال العام الحالي.



يذكر أن موديل دبابات ليوبارد مستخدم أيضا في المجر وبولندا.