المفوضية الأوروبية تقدم قرضا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو

اقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تقديم قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو (9.5 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي.

وقالت فون دير لاين في كلمة لها ببروكسل "سنواصل الوقوف إلى جانبهم طوال هذه الحرب وعندما يعيدون بناء بلدهم".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لأراضيها مساعدات مالية بقيمة 4.1 مليار يورو، إلى جانب المساعدات الانسانية.

وقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساعدات منفصلة لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو لتمويل مشترياتها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

ويحتاج القرض الإضافي إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. ويستهدف القرض تمويل النفقات العامة للحكومة الأوكرانية وأبواب أخرى للإنفاق.

وتقدر الحكومة الأوكرانية خسائر أوكرانيا من الحرب الروسية بنحو 560 مليار دولار بما في ذلك الخسائر غير المباشرة. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح أوكرانيا قرض عاجل بقيمة 1.4 مليار دولار خلال أبريل الماضي، متوقعا انكماش الاقتصاد الأوكراني خلال العام الحالي بنسبة 35% بسبب الحرب.