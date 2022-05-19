قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد تسجيل إصابات قليلة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأمر يتبعه انخفاض في عدد الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات وغرف العناية المركزة، والوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الموقف الوبائي لفيروس كورونا مسيطر عليه تمامًا في مصر، لافتًا إلى أن الجهات الصحية تراقب الوضع العالمي لـ«كوفيد – 19».

وشدد على أهمية الحذر، خاصة أن الوباء لازال منتشرا عالميًا، كما أن مناطق جنوب شرق آسيا والصين وكوريا الشمالية تسجل أعدادًا كبيرة من الإصابات، مؤكدًا أهمية الترصد والترقب والملاحظة والمتابعة للوضع الوبائي.

وذكر مستشار الرئيس للصحة، أن منظمة الصحة العالمية، ترجح ارتباط الانتشار السريع لإصابات كورونا في جنوب شرق آسيا، بظهور تحورات جديدة لـ«كوفيد – 19»، قائلًا إن ظهورها أمر طبيعي ومتوقع.

وتابع: «طول ما الفيروس موجود وينتشر، فإنه يرغب في المقاومة والتهرب من المناعة البشرية واللقاحات عبر التحور، لكن الفكرة في أن التحورات الموجودة مثل (أوميكرون)؛ تتسم بأنها سريعة الانتشار وتصيب أعدادًا كبيرة لكن بأعراض خفيفة»، موضحًا أن أعراض إصابات كورونا القليلة الموجودة في مصر، تشبه تمامًا الإنفلونزا الموسمية العادية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا.