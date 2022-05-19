وزير خارجية اليمن يؤكد أن بلاده أكثر تضررًا من أزمة الأغذية

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على ضرورة مساعدة ودعم بلاده لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء، وضمان حصولها على واردات كافية من سلعة القمح.

ودعا بن مبارك - خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي، الذي عقد في نيويورك، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، - لاستثناء اليمن من أي حظر اتخذته بعض الدول على صادرات الحبوب، مضيفة أن بلاده أكثر البلدنا تضررًا من الأزمة الغذائية على المستوى الإنساني وخاصة أن اليمن يعاني أساسا من عواقب الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية متسببة في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وذكر بن مبارك، أن اليمن يعاني من عوامل عديدة تعقد مشكلة انعدام الأمن الغذائي، أبرزها الحرب التي ما زالت المليشيات الحوثية مستمرة في شنها ضد كل أبناء الشعب اليمني والتي تمثل السبب الرئيسي لزعزعة الأمن الغذائي في اليمن، مؤكدًا أن هذه المشكلة تتفاقم اليوم بسبب التأثيرات التي يعاني منها سوق الغذاء العالمي جراء التوترات والصراعات القائمة في مناطق عديدة من العالم، بما في ذلك الأزمة القائمة في أوكرانيا.

يذكر أن المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى حشد الجهود الدولية للعمل بشكل جماعي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية وخاصة القمح وغيرها من محصولات الحبوب، وما يمثله ذلك من تهديدات ومخاطر لن تسلم من آثارها العديد من الدول.