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هيئة مكافحة الأمراض في أمريكا توصي بجرعة ثالثة للأطفال من لقاح فايزر

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 11:39 م


أوصى مستشارون علميون بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما، إذ أنها يمكن أن تعزز المناعة لدى هذه الفئة العمرية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن من المتوقع أن توقع مديرة الوكالة روشيل والنسكي سريعا على توصيات اللجنة.

وقالت والنسكي إن الطفل ضمن هذه الفئة العمرية، الذي حصل على جرعته الأخيرة قبل خمسة أشهر، على الأقل، سيكون مؤهلا للحصول على جرعات تنشيطية على الفور.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية ستكون الثالثة المتاحة لمعظم الأطفال، والرابعة للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

وقال الخبراء إن الجرعة التنشيطية ستوفر للأطفال طبقة إضافية من الحماية في وقت ترتفع فيه الإصابات وعمليات نقل المصابين للمستشفيات مرة أخرى على المستوى الوطني.

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