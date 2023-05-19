سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، بحضور كل من الرئيسين السوري والأوكراني بشار الأسد وفولديمير زيلينيسكي.

وقال بن سلمان خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ32 والمنعقدة في مدينة جدة السعودية، "لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات"، مؤكدا موقف المملكة الداعم للحد من حدة الأزمة الأوكرانية.

وأعرب عن أمله أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة السودان، لافتا إلى تكريس الجهود لدعم القضايا العربية في اليمن والسودان.

كما جدد تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي.

وانطلقت القمة العربية العادية في دورتها الـ32 بمدينة جدة السعودية، بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى بعد غياب 12 عاما، وحضور الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينيسكي.

وكان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو 2023".

وفي 10 مايو، تلقت سوريا دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية، ونقل الدعوة للرئيس السوري، نايف السديري سفير السعودية في الأردن.



