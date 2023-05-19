رويترز: الرئيس الأوكراني سيحضر القمة العربية في السعودية

أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية المنعقدة بمدينة جدة.



وأضاف المصدر أن زيلينيسكي بعد انتهاء القمة سيغادر جدة متوجها إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع على متن طائرة للحكومة الفرنسية.



وكان مسؤول أمني أوكراني كبير، أعلن اليوم أن الرئيس زيلينسكي سيتوجه إلى اليابان لحضور قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما.



وقال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن والدفاع القومي للتلفزيون الرسمي "أشياء مهمة للغاية سيتم تحديدها هناك لذا فإن وجود رئيسنا أمر ضروري جدا للدفاع عن مصالحنا".



وتنعقد اليوم القمة العربية العادية في دورتها الـ32 بمدينة جدة السعودية، بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى بعد غياب 12 عاما.