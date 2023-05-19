الكاف يعلن مواعيد جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح اليوم الجمعة، مواعيد جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في دول أمريكا والمكسيك وكندا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد كشف أن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ستكون عبارة عن 9 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى منها إلى المونديال، كما تُقام دورة مصغرة بين أفضل 4 فرق حصلت على المركز الثاني، ليتأهل منها فريق واحد إلى الملحق العالمي.

وأشار الكاف إلى أن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات ستُقام خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر القادم، فيما تُقام الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو من العام القادم.

وأفاد الاتحاد الإفريقي أن الجولتين الخامسة والسادسة ستُقاما في الفترة من 17 إلى 25 مارس عام 2025، أما في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر فتُقام الجولتين السابعة والثامنة.

وتُقام الجولتين التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025، بينما تُقام الدورة المصغرة في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، وتستكمل في مارس عام 2026.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعًا، اليوم الجمعة، برئاسة باتريس موتسيبي، في الجزائر، لاتخاذ العديد من القرارات بشأن مستقبل الكرة الإفريقية.