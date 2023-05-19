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زعماء مجموعة السبع يطالبون روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

هيروشيما (اليابان) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 2:37 م
دعا زعماء مجموعة السبع مرة أخرى روسيا إلى سحب قواتها بشكل كامل من أوكرانيا.

وجاء في بيان، تبناه زعماء الدول والحكومات في القمة، التي عقدت في هيروشيما في اليابان "بدأت روسيا هذه الحرب ويمكن أن تنهي هذه الحرب".

وأضاف البيان "نؤكد أن سلاما عادلا، لا يمكن أن يتحقق، بدون الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات والمعدات العسكرية الروسية، ويجب أن يكون ذلك متضمنا في أي دعوة للسلام".

وحذر البيان، الصادر عن الموقع الذي تم فيه إسقاط القنبلة الذرية الأولى، التي تم استخدامها في الحرب في عام 1945، روسيا من أنه حتى التهديد باستخدام أسلحة نووية، غير مقبول.

وتعهد زعماء مجموعة السبع أيضا بمواصلة دعم أوكرانيا، من بين ذلك الدعم العسكري.

غير أن البيان لم يبحث التفاصيل المحددة لدعم أوكرانيا، مثل الطلبات الأخيرة المتكررة من جانب البلاد للطائرات المقاتلة الغربية المتقدمة.

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