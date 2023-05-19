تعرف على مواعيد التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026

كشفت بعض التقارير الصحفية، اليوم الجمعة، عن الموعد المُقترح لإقامة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قد عقدت اجتماعًا مساء الخميس، لمناقشة عدد كبير من الملفات الهامة، والتي يأتي في مقدمتها شكل ومواعيد تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقًا لـ صحيفة «فوت إفريقيا»، فإن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، ستنطلق أحد يومي 11 أو 12 من شهر نوفمبر القادم، على أن تختتم دور المجموعات يوم 18 نوفمبر 2025.

وأضافت الصحيفة أن الجولتين الأولى والثانية ستقام في نوفمبر 2023، فيما ستلعب الجولتين الثالثة والرابعة في يونيو 2026، وتستكمل الجولات المتبقية من الخامسة حتى العاشرة خلال عام 2025.

وأوضحت الصحيفة أن الموعد المُقترح لإقامة قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار - 2023»، يوم 12 يوليو 2023.