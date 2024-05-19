ربيعة: أحلم باللقب السادس أمام الترجي

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كشف رامي ربيعة قائد الأهلي عن تطلعاته بعد التعادل السلبي مع الترجي التونسي مساء السبت في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صرح ربيعة عبر قناة بي إن سبورتس "النهائي لم يحسم، الترجي فريق محترم، وكنا نتمنى إسعاد جماهيرنا في رادس".

واستدرك "لكن الفرحة في القاهرة ستكون أكبر، وسنحاول أن نبذل أقصى ما لدينا لنحقق الكأس".

وأكد مدافع الأهلي "بالفعل الفريقان يتسمان بالقوة الدفاعية، وسنحاول أن تكون الأفضلية لنا في مصر".

وأشار "إذا فزت باللقب ستكون المرة السادسة مقابل اللقب الأول للاعبين آخرين، الطموحات مختلفة، ويجب أن نسعى ونؤدي ما علينا لإسعاد جماهيرنا".

ويتجدد اللقاء إيابا بين الأهلي والترجي يوم 25 مايو المقبل على ستاد القاهرة.