 معين الشعباني: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب - بوابة الشروق
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معين الشعباني: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب

محمد ثابت
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 2:06 ص

تحدث معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان عن مواجهة فريقه ضد الزمالك اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

قال معين الشعباني في لقاء خاص مع برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الزمالك ونهضة بركان يملكان خبرة إفريقية والمباراة صعبة على الفريقين.. الفريق الذي سيكون تركيزه أكبر سيحصد اللقب"

وعن الهدف الذي سجله سيف الجزيري في مباراة الذهاب قال: "نحن انتصرنا في لقاء الذهاب وأحيانا تكون نتيجة التعادل السلبي أفضل لكن في النهاية نحن انتصرنا في الذهاب ولو الزمالك سجل في المغرب نحن أيضا لدينا القدرة للتسجيل في مصر".

وعن مواجهة الأهلي والترجي قال: "50% حظوظ كل فريق فكل فريق يملك الخبرات اللازمة"


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