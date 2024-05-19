أردوغان عن عيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك: كان هذا التاريخ شرارة روح الاستقلال والمستقبل لأمتنا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنيه، اليوم الأحد، بمناسبة عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وفقا لوكالة الأنباء التركية (الأناضول).

ونشر الرئيس أردوغان رسالة بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك الذي تحتفل به تركيا في 19 مايو من كل عام.

وقال: "19 مايو 1919، بدأ قبل 105 أعوام بالضبط في (ولاية) صامصون، وتوّج نضالنا الوطني بالنصر، هو التاريخ الذي وضعت فيه اللبنة الأولى في بناء تركيا القوية".

وأضاف: "كان هذا التاريخ شرارة روح الاستقلال والمستقبل لأمتنا التي انطلقت من كل زاوية من بلادنا ضد احتلال العدو".

وأكد أهمية التمسك بروح ومبادئ وأهداف 19 مايو من أجل مواصلة النضال لتنمية تركيا وتقويتها، "النضال الذي سرعته رغم كل الضغوط والاستفزازات في مواجهتها".

وأعرب عن تهانيه للشباب وعموم الشعب التركي بهذه المناسبة. واستذكر بإجلال كل أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. يشار إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19 مايو من كل عام بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية ضد قوات الحلفاء عام 1919.