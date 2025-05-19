أبو الغيط: حريصون على مواصلة دعم لبنان

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في أول زيارة يقوم بها لمقر جامعة الدول العربية منذ توليه مهام منصبه.



وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام رحب بالرئيس في بيت العرب ووضعه في صورة قرارات ومخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد وبشكل خاص القرار الخاص بانشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الاعمار من آثار الأزمات، والذي أعلنت الحكومة العراقية عن التبرع فيه بمبلغ 40 مليون دولار امريكي يخصص منها 20 مليون لدعم إعادة الإعمار في لبنان.

وهنأ الأمين العام الرئيس اللبناني على زياراته العربية التي تجسد الشعور بأن عهدا جديدا قد بدأ في لبنان وأن انطلاقة جديدة قد بدأت في علاقة لبنان بمحيطه العربي.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أكد خلال اللقاء حرص الجامعة العربية واستعدادها الكامل لمواصلة دعم ومواكبة لبنان في مختلف المحطات التي تمر بها، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي، وصولا إلى تحقيق التعافي والتنمية والرفاهية للبنان وشعبه.