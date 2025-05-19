مسئول البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة: 3 عيادات لخدمة الحجاج المصريين

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قال مسئول البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة الدكتور أحمد رزق، إن عيادات البعثة تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى إقامة 3 عيادات لخدمة الحجاج المصريين.

وأضاف رزق، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البعثة أقامت 3 عيادات، موضحا أن كل عيادة تضم طبيبا وفرد تمريض وصيدليا.

وذكر أن عدد أعضاء البعثة الطبية في المدينة المنورة يبلغ 36 عضوا، لافتا إلى إقامة البعثة 26 عيادة في مكة المكرمة.

وأكد أن الخدمات التي تقدمها العيادات تشمل الكشف وصرف العلاج بالإضافة إلى خدمات قياس الضغط والسكر والحرارة ونسبة الأوكسجين في الدم، متابعًا: "حال وجود أي حالة تستدعي النقل للمستشفى يتم التنسيق مع الجانب السعودي للنقل للمستشفى، ويتم متابعتها من خلال فريق مرور وطوارئ وعمليات تابع للبعثة".

وأوضح أن إحدى الحاجات أصيبت واستدعت حالتها إجراء عملية لتركيب شريحة ومسمار بأحد قدميها، وتم إجراء العملية بالتنسيق مع الجانب السعودي.