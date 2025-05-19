 تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة


نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 7:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 7:50 ص

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في مدينة مالمو السويدية، ولودي الإيطالية، ولاهاي الهولندية والعاصمة أمستردام، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.


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