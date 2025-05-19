 مقتل 2 وفقدان شخص واحد إثر اصطدام قطار بمشاة بولاية أوهايو الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 2 وفقدان شخص واحد إثر اصطدام قطار بمشاة بولاية أوهايو الأمريكية


نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 6:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 6:18 ص

لقي شخصان حتفهما وفقد شخص واحد على الأقل بعد أن صدم قطار عددا من المشاة مساء الأحد في شمال ولاية أوهايو الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات.

ووقع الحادث في حوالي الساعة السابعة مساءً في فريمونت، بالقرب من بحيرة إيري بين توليدو وكليفلاند، حسبما ذكرت قناة دبليو تي أو إل- التلفزيونية .

وأكد عمدة فريمونت داني سانشيز مقتل شخصين.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن طواقم الطوارئ كانت تبحث في نهر ساندوسكي بالقرب من جسر مايلز نيوتن عن شخص واحد مفقود على الأقل. وأغلقت السلطات الجسر.

وقالت شرطة فريمونت على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي إكس  إنه تم إغلاق الجسر وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة. وهرعت العديد من وكالات إنفاذ القانون إلى مكان الحادث.


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