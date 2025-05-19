مدمرة أمريكية تنفذ تمرينا مشتركا مع البحرية الجزائرية

أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم الأحد، بتوقف المدمرة الأمريكية يو إس إس فورست شيرمان ، بميناء الجزائر، إلى غاية غدا الثلاثاء، في إطار التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ان زيارة المدمرة الامريكية التي تُعرّف على انها مدمرة صواريخ موجهة من فئة "أرلي بيرك"، تأتي لتنفيذ التمرين المشترك" المرور" باسيكس الذي سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين.

وتمرين المرور في مصطلحات البحرية الأمريكية، هو تمرين يتم إجراؤه بين بحريتين لضمان قدرتهماعلى التواصل والتعاون في أوقات الحرب أو الإغاثة الإنسانية. وتشمل التدريبات الشائعة، تدريبات الأضواء الوامضة، وتدريبات الإشارات، وتدريبات رفع الأعلام.