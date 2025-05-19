منتخب فلسطين يحرم الأهلي من وسام أبو علي أمام باتشوكا

أكد محمد شطارة، المدير الإداري لمنتخب فلسطين، أن وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، سيتواجد ضمن صفوف المنتخب خلال مواجهتي الكويت وعُمان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شطارة، في تصريحات لبرنامج «رقم 10» عبر القناة الأولى:" وسام أبو علي سينضم إلى صفوف منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي، وسيلتحق ببعثة الأهلي عقب انتهاء مشاركته الدولية."

وبحسب تصريحات شطارة، فإن اللاعب لن يشارك في المواجهة الودية أمام باتشوكا المكسيكي، والمقرر لها يوم 8 يونيو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتعارض الموعد مع التزاماته الدولية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فلسطين نظيره الكويتي يوم 5 يونيو، على أن يلتقي منتخب عمان يوم 10 يونيو، ضمن منافسات التصفيات، قبل أن يتوجه أبو علي إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى بعثة الأهلي استعدادًا للمباراة الافتتاحية في جولته أمام إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو المقبل.