تقدم هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من مساء اليوم الاثنين، 11 عرضا مسرحيا ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تنفذ العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

وتنطلق الفعاليات مع عرض "الأشجار تموت واقفة"، تجربة مكانية قصر ثقافة مصطفى كامل، عن نص الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وسينوغرافيا أسامة الهواري، وإخراج محمد نجله.

ويناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الأفراد وحياتهم، ويقدم في الثامنة مساء اليوم، بجوار كلية الهندسة، بمنطقة وابور المياه.

كما يشهد قصر ثقافة الأنفوشي في التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي "الجيل الرابع"، تأليف علي عبد النبي الزايدي، سينوغرافيا وإخراج محمد عبد الوهاب، ويكشف عن واقع مرير تسود فيه ثقافة اليأس والانكسار، من خلال طرح عدد من المشكلات المجتمعية.

وغدا الثلاثاء تشهد العروض المنفذة بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، العرض المسرحي "المطعم"، وهو تجربة مكانية بيت ثقافة بولكلي، عن مسرحية "مطعم القردة الحية" للكاتب التركي غونكور ديلمان، إعداد نسمة عبد العزيز، وإخراج د. محمد عبد المنعم، أستاذ التمثيل والإخراج بقسم المسرح، جامعة الإسكندرية. ويعرض باستديو سيڤو بالمنشية في تمام السادسة مساء.

وتدور أحداثه في إطار فانتازي، لتوضيح الصراع الطبقي من خلال تسليط الضوء على تأثير المال في توجيه السلوك البشري.



يليه في الثامنة مساء عرض "مشعلو الحرائق"، تجربة نوعية بيت ثقافة بولكلي، عن نص الكاتب ماكس فريش، دراماتورج د. محمد أبو دومة، وإخراج محمد زغلول، ويأتي ضمن المسرح العبثي، وتظهر فكرته كيف يتسبب الأفراد في تدمير حياتهم إما بسذاجتهم أو بتجاهلهم للواقع.

ويوم الأربعاء 21 مايو يشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "تك تك بوم"، في السادسة مساء، تجربة نوعية بيت ثقافة القباري، عن نص المسرحية الموسيقية لجوناثان لارسون، وكتابة ستيفن ليفينسون، ترجمة سحر خميس، وإخراج محمد أشرف.

ويستعرض قصة حياة المؤلف، للتأكيد على فكرة أن الإنسان إذا أدى عمله بجد، سيصل إلى مراده ولو بعد حين، ويأتي ذلك في إطار غنائي استعراضي.

أما العرض الثاني فيقدم في التاسعة مساء، بعنوان "هاملت.. فات الميعاد"، تجربة نوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، عن نص الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، وإخراج فكري سليم.

ويتناول البعد النفسي لشخصية "هاملت" كمحاولة لإظهار التردد بداخله والذي جعله طوال يتحدث عن فكرة الثأر فقط.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 23 مايو، مع عرضين مسرحيين الأول بعنوان "فندق العالمين"، ويعرض في السادسة مساء، تجربة نوعية قصر ثقافة الشاطبي، عن نص الكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، دراماتورج معتز عجمي، وإخراج محمد الحداد.

وتدور الأحداث حول قصة مجموعة من الأشخاص يتعرض كل منهم لحادث مختلف في توقيت متقارب، وتنتقل أرواحهم إلى "عالم بيني" عالق بين السماء والأرض، خالٍ من الألم والخوف والمعاناة، لكنه مليء بالغموض.

يليه عرض "إنسان روسوم العالمي" في التاسعة مساء، تجربة نوعية قصر ثقافة مصطفى كامل، عن نص الكاتب التشيكي كارل تشابيك، إعداد وإخراج فكري إبراهيم، ويتناول الأضرار الوخيمة التي تنتج عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا.

وفي يوم السبت 24 مايو، يستقبل المسرح عرض "المصنع" في السادسة مساء، تجربة نوعية قصر ثقافة برج العرب، عن نص "النساجون" لجراهات هوبتمان، وإخراج محمد بهجت، ويناقش تأثير الاحتلال الفرنسي على دول شمال إفريقيا، من خلال قصة أربع فتيات يعملن بمصنع للملابس بفرنسا.

يليه عرض "المطبخ"، في التاسعة مساء، تجربة نوعية الأنفوشي، تأليف محمد عادل النجار، وإخراج أحمد علاء، ويناقش مشكلة الانفصال الوجودي والعاطفي بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، لكنهما ينتميان إلى عالمين متناقضين لا يلتقيان.

وتختتم العروض يوم الأحد 25 مايو، في تمام الثامنة مساء، مع عرض بعنوان "رفرفة"، تجربة نوعية قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف إيهاب جابر، وأكرم نجيب، ويناقش قضية الصراع من أجل السيطرة على الموارد باعتبارها المفتاح الحقيقي للسيادة والسلطة، من إخراج أكرم نجيب.