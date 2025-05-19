5 شهداء في قصف الاحتلال سوق الفالوجا شمال غزة

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال سوق الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب سوق الفالوجا غرب مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين هم: فارس عماد داود، وعاصف محمد سليم عبد النبي، ومحمد مصطفى سعيد شاهين، وعلي نضال محمد الزين، وعوض نضال محمد الزين.

وأضافت أن 23 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد 17 مواطنا 6 منهم من مدينة خان يونس جنوبا، فجر اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت مناطق متفرقة من مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال استهدف معمل الأدوية في مجمع ناصر الطبي، تزامنا مع قصف المدفعية المناطق الشرقية للمدينة، وقصف منزلين بحي العمور شرق بلدة الفخاري ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

‏وقال مراسل «وفا»، إن قوات الاحتلال المتسللة إلى مناطق شارع الكتيبة وشارع 5 في خان يونس، أعدمت الشاب أحمد سرحان بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر.

وأضاف أن الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن خان يونس وسط قصف جوي مكثف على مناطق مختلفة من المدينة ومحيط مستشفى ناصر.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.