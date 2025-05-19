مدير الإغاثة الطبية بغزة رافضا مقترحات توزيع المساعدات بإشراف إسرائيلي: العدو لا يمكن أن يكون مغيثا

قال محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة، إنه يرفض مقترحات توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بإشراف الجيش الإسرائيلي وبتنسيق أمريكي.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «العدو لا يمكن أن يكون مغيثًا، في وقت يواصل فيه الاحتلال عملياته العسكرية التي تشمل قتل المدنيين واستهداف المراكز الصحية».

وأوضح أنّ جميع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في القطاع ترفض المشاركة في أي آلية توزيع يشرف عليها الاحتلال.

وأشار إلى أن الصورة اليومية في غزة تؤكد على حجم المعاناة، حيث يعاني السكان من النزوح القسري دون طعام أو مأوى.

وتابع: «تُظهر المشاهد من خان يونس ومناطق أخرى ظروفًا إنسانية بالغة السوء، إذ ينتقل الناس مشيًا على الأقدام أو بعربات بدائية وسط ركام منازلهم المدمرة».

ولفت إلى أن الوضع الإنساني في القطاع لا يتيح حاليًا أي بيئة لتوزيع المساعدات بشكل سليم.

ونوه بأنَّ الاحتلال يستهدف المستشفيات بشكل ممنهج، حيث تم تدمير مستشفيات رئيسية مثل الإندونيسي، الأوروبي، كمال عدوان، والشفاء، ثم يتحدث صباحًا عن نية إدخال مساعدات طبية إليها، متسائلًا: «إلى أين ستذهب هذه المساعدات؟ لا توجد منشآت صحية قائمة أصلاً».

وأكد أن هذا النهج يفتقر إلى المنطق ويهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي، محذرًا، من أن آلاف الجرحى ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق مثل القرارة، الزيتون، والتفاح، دون أن يُسمح بانتشالهم أو علاجهم.

وشدد، على أن ما يحدث مجزرة كبرى على مرأى ومسمع العالم، لافتًا، إلى أن غزة تعيش نكبة مركبة تتجاوز النقص في الغذاء والدواء لتشمل غيابًا تامًا لأبسط مقومات الحياة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن دخول 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، بحسب وكالة رويترز.

في حين نقلت الوكالة، عن كبير مسئولي المساعدات في الأمم المتحدة قوله إن إسرائيل سمحت بدخول 9 شاحنات إلى غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المسئول الأممي، أنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة اعتبارا يوم غد الثلاثاء، مشيرًا إلى تلقيهم تطمينات بتسهيل عملنا من خلال الآليات القائمة، وفق قوله.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك تدفق منتظم للمساعدات للحد مما سماه النهب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يروّج للسماح بدخول 9 شاحنات مكملات غذائية للأطفال من أصل 44 ألف شاحنة مساعدات من المفترض إدخالها خلال 80 يومًا من حصار غزة.

وذكر المكتب في بيان، اليوم الاثنين: «في ظل الحصار المحكم والمجاعة المتفاقمة منذ أكثر من 80 يومًا، نؤكد وبكل وضوح أنَّ أي مساعدات حقيقية لم تدخل إلى قطاع غزة».

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يُغلق جميع المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان أعزل.