قطر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لإنهاء الحرب الوحشية على غزة

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء الاثنين، أن استمرار العدوان الغاشم للاحتلال على قطاع غزة، بما في ذلك استهدافه المتكرّر للمدنيين والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية، هو جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء هذه الحرب الوحشية فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلّفتها.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.