الاتحاد الأوروبي يحذر من تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ شهرين

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من تسييس المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة تحت أي ظرف كان، وذلك في ظل منع إسرائيل دخولها إلى القطاع منذ شهرين.

جاء ذلك في تصريحات أدلتها، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عقب أول قمة أوروبية - بريطانية في العاصمة لندن.

المسؤولة الأوروبية أشارت إلى أنه منذ شهرين لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، مؤكدة على ضرورة رفع الحصار عن القطاع فوراً.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة "غير مقبول".

كما شددت على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم السلطة الفلسطينية في سبيل تحقيق حل الدولتين.

بدوره، شدد كوستا على ضرورة أن "توقف إسرائيل ما تفعله فورًا" في غزة.

ودعا المجتمع الدولي للعمل معا لبناء حل الدولتين، مبينا أنه "الحل الوحيد القادر على ضمان سلام دائم في المنطقة".

وتحت ضغوط أمريكية وأوروبية، قرر نتنياهو الأحد إدخال مساعدات إنسانية تتضمن مواد غذائية، إلى غزة الاثنين.

ولليوم الـ79 تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.