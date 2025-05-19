إسرائيل تفرج عن 10 أسرى من غزة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسرت إطلاق سراح الأسرى ونقلتهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة



أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن 10 أسرى فلسطينيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بالقطاع منذ أكثر من 20 شهرا، وذلك بعد شهور من اعتقال واجهوا خلاله التجويع والتعذيب.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها يسرت اليوم "إطلاق سراح 10 معتقلين، ونقلهم من نقطة عبور كرم أبو سالم (جنوب) إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة".

وذكرت أن "فريقها سهل تواصل الأسرى مع عائلاتهم للقاء بهم ولم شملهم".

ولم تذكر اللجنة تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للأسرى المُفرج عنهم، إلا أنهم يصلون عادة إلى قطاع غزة في أوضاع صحية متدهورة، وبعضهم يكون مصابًا بجراح نتيجة التعذيب الشديد الذي يتعرضون له داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة، أنها تدعم بانتظام عمليات نقل المعتقلين الذين يُطلق سراحهم إلى غزة من المعابر بين إسرائيل والقطاع، وإيصالهم إلى المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أنها تزود الأسرى المفرج عنهم ببعض الملابس ومستلزمات النظافة الشخصية، لافتة إلى أنه يُتاح لهم في المستشفيات استخدام الهواتف للتواصل مع ذويهم من أجل لمّ شملهم.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أعداد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ بدء الإبادة.

وفي 17 أبريل الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في بيان أن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلهم من غزة مقابل الإفراج أسرى إسرائيليين محتجزين بالقطاع.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بدأ سريانه في 19 يناير 2025 والتزمت به حركة حماس بينما تنصلت منه إسرائيل واستأنف الإبادة الجماعية في 18 مارس المنصرم.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.