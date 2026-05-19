استئناف التداول جزئيا في البورصة الإيرانية بعد توقف 80 يوما

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم، اليوم الثلاثاء، استئناف التداول جزئيا في سوق الأسهم الإيرانية، وذلك بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إنه تم استئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات، من بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف التلفزيون أنه لم يتم استئناف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية.

ولم يعلق التلفزيون على أداء الأسهم، مكتفيا بالإشارة إلى أن "28% من رموز الأسهم تتداول في نطاق إيجابي".

يذكر أن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لبورصة طهران ما يزال مقيدا من خارج إيران.