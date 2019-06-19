ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكرت الهيئة، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3922 طن، بينما غادرت 911 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52 ألفا و 175 طنا من البضائع العامة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15800 طن فوسفات و 8115 طن يوريا و2400 طن رمل و8200 طن علف بنجر، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 499 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1800 حاوية مكافئة.