مدينة تشيناي جنوبي الهند تعاني من أزمة مياه

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تعاني مدينة تشيناي الواقعة جنوبي الهند من أزمة مياه، حيث ينتظر السكان لساعات من أجل ملء الأواني وتضطر المطاعم للإغلاق بينما تجف الصنابير.

وعرضت القنوات التلفزيونية اليوم الأربعاء مشاهد للسكان وهم يقفون في طوابير طويلة ويتدافعون لملء المياه من الصهاريج الحكومية.

وأفادت شبكة تليفزيون نيودلهي الإخبارية بأن أربعة من خزانات المياه الرئيسية في المدينة قد جفت، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع فقط بعد وصول الأمطار الموسمية.

وقال جي راماتشاندران المتحدث باسم إدارة المياه في تشيناي: "يتم توفير المياه من خلال صهاريج، كما يتم توزيع المياه التي تمت تحليتها".

وأعلنت عدة مطاعم غلق أبوابها مؤقتا، وفق ما ذكرته شبكة تليفزيون نيودلهي.