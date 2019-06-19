أدى منتخب بوروندي أولى تدريباته في السادسة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتحاد السكندري استعدادا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهرالجاري حتى 19 من يوليو المقبل.

واشتمل المران على الإحماء وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة، لفك العضلات نتيجة إرهاق اللاعبين من رحلة السفر.

ويستعد منتخب بوروندي لمواجهة صعبة أمام نظيره منتخب نيجيريا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم إفريقيا.

وأعرب دينيس كاريرا رئيس البعثة عن سعادته بالمنظر الرائع لنادي الاتحاد والتجهيزات الخاصة لتدريب الفريق.