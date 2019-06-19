«التنمية المحلية» تفتتح مكتب منظمة المدن والحكومات الأفريقية بالنزهة

افتتحت وزارة التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، وجان بيير مباسي، السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية المتحدة، وعدد من المسؤولين بالمنظمة والوزراء الأفارقة، مساء اليوم الأربعاء، مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا وذلك بحي النزهة بالقاهرة.

وعقب الافتتاح استمع الضيوف إلى فيلم تسجيلي حول مراحل إنشاء المبنى والتجهيزات التي يحتويها.

وأشاد مسؤولي المنظمة بالجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لتجهيز هذا المبنى في وقت قياسي، وقدموا الشكر للحكومة المصرية على جهودها في هذا الشأن.