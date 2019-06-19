مقتل 41 شخصا على الأقل خلال هجمات على قريتين بوسط مالي

أعلن الجيش فى مالي، الثلاثاء، أن 41 شخصا على الأقل قتلوا عندما هاجمت جماعة مسلحة غير معروفة قريتين في وسط مالي.

وصرح المتحدث باسم الجيش فى مالى دياران كوني لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) بأن المتمردين هاجموا قريتي جانجافاري ويورو بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو أمس الاثنين واليوم الثلاثاء ، مما أسفر عن مقتل سكان بالقريتين وسرقة الماشية .

وقال المتحدث أنه ليس بوسع الجيش الكشف عن "أي تفاصيل أخرى" في هذه المرحلة .

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

يذكر أن مناطق وسط وشمالى مالي تشهد نوبات تفجر لأعمال العنف وهجمات، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2012 وشهد سيطرة الجماعات المتمردة الانفصالية ثم المسلحين المتشددين الذين لهم صلات بتنظيم القاعدة على هذه المناطق .

وأسفرت العمليات العسكرية الفرنسية والأفريقية بجانب جهود جيش مالي عن تفريق وتشتيت المسلحين المتشددين واستعادة سيطرة الحكومة على هذه المناطق، ولكن أنشطة التمرد وعمليات الجيش استمرت في بعض المناطق، على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام.